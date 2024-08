Sin da quando Teunè stato inserito in cima alla lista dei desideri estivi della, non è mai esistito un piano B. L'intera strategia del club si è basata su un approccio "all-in", incentrato sulla convinzione che Koopmeiners sia unico per le sue caratteristiche. La dirigenza bianconera lo considera l'uomo ideale per contribuire in modo decisivo al salto di qualità a cui il club ambisce, soprattutto in una stagione così importante. Non si cerca un giocatore con caratteristiche simili a quelle di Teun, si vuole proprio lui, ritenuto indispensabile per raggiungere gli obiettivi prefissati. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport.