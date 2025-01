AFP or licensors

Perché Kolo Muani non può giocare contro il Benfica?

ha bagnato nel migliore dei modi il suo debutto ufficiale con la maglia della. L'attaccante francese è andato a segno contro il Napoli, dopo 42 minuti dal suo esordio assoluto con la maglia bianconera. Schierato con una maglia da titolare da Thiago Motta, il classe 1998 non potrà ripetersi mercoledì in Champions League contro il Benfica. L'attaccante di proprietà del PSG, infatti, è già certo di non scendere in campo contro i portoghesi.Kolo Muani non può scendere in campo in Juventus-Benfica perché l'attaccante francese ha già disputato la prima fase della Champions con la maglia del PSG. Da regolamento, dunque, potrà scendere in campo solamente dalla fase successiva del torneo. In altre parole, la Juve potrà schierarlo a partire dalla doppia sfida dei playoff.