Visite mediche completate con successo, ma cosa manca per l'annuncio ufficiale dialla? Come spiegato dain conferenza stampa, il club bianconero è ora in attesa degli ultimi passaggi burocratici necessari e del trasferimento formale dal Paris Saint-Germain per ufficializzare l'arrivo dell'attaccante francese.L’operazione sembra ormai definita, e il giocatore potrebbe essere presto a disposizione dello staff tecnico. Si tratta di un rinforzo importante per la squadra, che punta a consolidare il proprio attacco in vista delle prossime sfide stagionali. I tifosi attendono con ansia l’annuncio, che potrebbe arrivare a breve. La sua presenza contro il Milaan, però, è ancora in dubbio.