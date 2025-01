Perchè Kolo Muani non è convocato per Juventus-Benfica?

AFP via Getty Images



Perchè Kolo Muani non è convocato per il Benfica?

La lista dei convocati della Juventus per la sfida di questa sera contro il Benfica è stata diramata da poco, osservandola con attenzione viene spontaneo chiedersi: perchè non c'è Randal Kolo Muani in lista? L'attaccante francese della Juventus che ha segnato contro il Napoli all'esordio assoluto in maglia bianconera avrebbe potuto aiutare la squadra allenata da Thiago Motta anche questa sera contro il Benfica.La risposta è semplice, il giocatore non è nella lista Champions della Juventus, cosi come tutti i nuovi arrivi. Potrà essere aggiunto al termine di questa fase.