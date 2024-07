Qualità e versatilità

La campagna acquisti della Juventus è stata sin qui scandita da un unico grande filo conduttore, ovvero il centrocampo. Cristiano Giuntoli e gli uomini di mercato bianconeri hanno indivduato nel reparto mediano quello necessitva di maggiori correttivi in vista della nuova stagione e soprattutto della nuova squadra da affidare a Thiago Motta. A Torino è già arrivato Douglas Luiz e, a stretto giro di posta, lo raggiungerà anche Khephren Thuram. Eppure la Vecchia Signora non sembra affatto intenzionata a fermarsi qui e l'obiettivo principale per suggellare una finestra estiva sin qui scoppiettante è quello di. Un autentico pallino sia del nuovo allenatore zebrato che del Football Director a strisce bianconere.





L'eventuale arrivo di Koopmeiners alla corte di Thiago Motta andrebbe ad innalzare ulteriormente il tasso qualitativo del reparto di centrocampo della Juventus, soggetto ad un'autentica rivoluzione. Il potenziale innesto del classe 1998 porrebbe il punto esclamativo su una campagna di rafforzamento che andrebbe ad elevare e non di poco le quotazioni bianconere in Serie A e Champions League. Il profilo dell'ex AZ, inoltre, garantirebbe una vasta gamma di soluzioni perché Koopmeiners, come si è visto a Bergamo, sa giocare praticamente ovunque. L'olandese, che ha saltato Euro 2024 causa infortunio, è in grado di agire da interno in un centrocampo a due o da mezzala in un pacchetto a tre. La sua incisività, però, è aumentata in maniera esponenziale quando Gasperini ha deciso di avvicinarlo alla porta schierandolo da trequartista, o in alcuni casi anche da esterno offensivo nel tridente. Qualità e versatilità al potere, dunque. Requisiti che farebbero molto comodo anche a Thiago Motta.





Doppia cifra





E' dai tempi (d'oro) di Paul Pogba e Arturo Vidal - con l'unica eccezione targata Adrien Rabiot nella stagione 2022/23 - che la Juventus non chiude una stagione con un centrcampista capace di raggiungere la doppia cifra in termini di goal. Uno che potrebbe garantire tale apporto potrebbe essere proprio Koopmeiners, capace di chiudere gli ultimi due campionati di Serie A rispettivamente con 10 e 12 goal. Un'urgenza evidenziata anche in relazione a quanto visto nell'ultima stagione, con la Juve capace di mandare solamente due giocatori in doppia cifra di reti, ovvero Vlahovic (18) e Chiesa (10).





Esperienza in Serie A





A differenza di quelli che potrebbero diventare i suoi nuovi compagni alla Juventus, Koopmeiners porterebbe benefici con effetto immediato. L'olandese infatti ha maturato un'esperienza molto importante in Serie A, dove gioca ormai da tre stagioni, a differenza di Thuram e Douglas Luiz che saranno per forza di cose chiamati a prendere confidenza con il nuovo campionato. L'ingresso dell'olandese nella rosa bianconera fornirebbe a Thiago Motta un singolo che non necessiterebbe di alcun periodo di adattamento al torneo.















