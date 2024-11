Nella lista dei convocati diper il derby, spicca l’assenza del giovane esterno svedese Jonas. Nonostante non vi siano motivi legati a problemi fisici, Rouhi non sarà disponibile per la partita, poiché è stato aggregato alla, la formazione giovanile della Juventus, per continuare il suo percorso di crescita e acquisire minuti preziosi in campo. Domani, infatti, scenderà in campo con la squadra di mister Montero nella sfida contro il Foggia. La decisione di Motta dimostra la volontà di favorire l’evoluzione del talento svedese, consentendogli continuità e spazio per affinare le sue abilità in vista di un futuro in prima squadra.