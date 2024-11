Perché Sinner è andato al J Medical

tennista numero uno del Mondo in classifica, si prepara alle ATP Finals che di disputeranno a Torino dal 10 al 17 novembre. L'italiano è arrivato nel capoluogo piemontese con oltre una settimana di anticipo e questa mattina è andato al JMedical, la struttura della Juventus dove effettua tutti gli esami e i test ai propri giocatori.Nessun infortunio per Sinner, che ha svolto visite e test fisici nella mattinata, come riporta Sky Sport. Il tennista non è la prima volta che passa dal J Medical. Già in passato, per fare dei controlli, aveva scelto la struttura del club bianconero.