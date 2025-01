Il possibile trasferimento dialrimane ancora in una fase di stallo. Il difensore brasiliano è stato messo sul mercato dalla, ma la trattativa non decolla a causa di divergenze economiche. La società bianconera insiste affinché venga riconosciuto un indennizzo per il suo cartellino, ritenendo inaccettabile l'idea di perderlo senza compenso. Dal canto suo, Danilo si aspettava di essere liberato a titolo gratuito, considerando anche il peso del suo ingaggio e la volontà di trovare una nuova sistemazione. Questa situazione di stallo complica i piani del Napoli, interessato a rafforzare la rosa con l’esperto giocatore brasiliano.