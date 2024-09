Perché il Milan ha dato Kalulu alla Juventus: i motivi

Al momento l'operazione che ha portatè probabilmente la migliore in entrata per i bianconeri, in proporzione anche all'investimento (3 milioni per il prestito). Il francese sta facendo grandi cose in questo inizio di stagione. Ma perché il Milan lo ha lasciato andare ad una diretta rivale?Kalulu nelle ultime stagioni aveva avuto tanti problemi fisici che gli hanno impedito di giocare con continuità. Oltre a questo però, il Milan ha fatto altre scelte sul mercato, acquistando Emerson Royal e Pavlovic. Kalulu era ormai dietro nelle gerarchie e quindi non centrale nel progetto. In più, i rossoneri dovevano anche stare attenti alla questione delle liste per la Champions League e c'era il rischio che il nuovo acquisto della Juve rimanesse addirittura fuori.