Ilè rimasto piuttosto irritato dalla vicenda di Thiago. Nonostante il contratto in scadenza del giocatore gli permettesse di negoziare liberamente il proprio futuro, il club non ha gradito la sua decisione di accasarsi alla Juventus. Thiago Motta aveva già comunicato al Bologna la sua intenzione di non rinnovare, ma la notizia non è stata accolta favorevolmente, soprattutto dal presidente Saputo, che ora sta opponendo resistenza riguardo al trasferimento di Calafiori. Anche se il giocatore ha espresso la volontà di unirsi alla Juventus, il presidente Saputo è disposto a considerare solo offerte provenienti dall'estero. In questo contesto, è arrivata una proposta significativa dall'Arsenal.