Perché il Barcellona prende Szczesny

Fino a pochi giorni fa nessuno poteva immaginarsi cheIl portiere polacco aveva già annunciato il ritiro dal calcio giocato dopo aver risolto il contratto con la Juventus. Tutto è cambiato però nelle ultime ore.Il Barcellona infatti ha chiamato Szczesny e il portiere ha colto subito la grande occasione. Ma perché il club blaugrana ingaggerà Szczesny? Nell'ultima partita giocata, il portiere titolare,, ha subito un grave infortunio che lo terrà fuori per molto tempo. Per questo il Barcellona ha deciso di tornare sul mercato per sostituire il tedesco e ha scelto l'ex Juventus.