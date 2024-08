Perchè Frattesi sarebbe l'uomo giusto per il centrocampo della Juventus?

Centrocampista con i goal nel motore

Investimento a lungo termine

I numeri di Frattesi all'Inter

42 presenze

11 volte titolare

8 goal

7 assist

1555 minuti giocati

Il clamoroso scenario evidenziato da Tuttosport apre inevitabilmente la questione. L'ipotesi di un suggestivo scambio travedrebbe concretizzarsi un quadro semplicemente impronosticabile soltanto fino a poche settimane fa:a Milano, sponda nerazzurra, ea Torino, per vestire la maglia bianconera. E' sicuramente troppo presto per parlare di trattativa, ma a venticinque giorni dalla fine del mercato il fronte va monitorato con estrema attenzione. Quel che è certo, ad oggi, è che Federico Chiesa è da considerare un corpo estraneo al progetto Juve e andrà per forza di cose trovata una soluzione al caso. Perderlo a zero, nella testa della Juve, non è assolutamente contemplato.La Juventus è consapevole che perdere Chiesa a parametro zero la prossima estate, potrebbe di riflesso favorire proprio l'Inter che, nella persona di Giuseppe Marotta, è assoluta specialista in materia. Morale della favola, pericolo da scongiurare e, perché no, soluzioni differenti da esplorare. Magari proprio con l'Inter. Da qui, la linea tracciata da Tuttosport, quella che porterebbe ad uno scambio clamoroso.Partendo sempre e consapevolmente da un ragionamento ipotetico, qualora il clamoroso scambio trovasse sbocco nella realtà dei fatti, la Juventus andrebbe a mettere le mani su un profilo - tra l'altro già seguito in passato - che andrebbe di fatto a completare il parco centrocampisti della Vecchia Signora. Ma che cosa aggiungerebbe Frattesi alla mediana di Thiago Motta?Il classe 1999 porterebbe in dote quelle caratteristiche che ancora oggi mancano al pacchetto di mezzo bianconero: su tutte la grande facilità di inserirsi e di essere efficace in zona goal, altro tasto dolente del centrocampo bianconero visto in tempi recenti.Con Frattesi la Juve andrebbe ad incrementare il blocco di calciatori italiani presenti in rosa e, carta d'identità alla mano, rappresenterebbe un investimento a lungo termine che - senza l'ausilio di uno scambio - costringerebbe i bianconeri a sborsare una cifra decisamente importante.Pur senza ricoprire i gradi del titolare all'interno del centrocampo dell'Inter, Frattesi ha mostrato colpi, e soprattutto numeri, di primissimo livello, che lo rendono una risorsa davvero preziosa per Simone Inzaghi. Di seguito ecco il suo rendimento nella passata stagione, ovvero la prima in nerazzurro:(numeri che comprendono Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana)





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui