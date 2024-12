Chiesa out per Liverpoo-Tottenham: il motivo

fuori per la sfida odierna delcontro il Tottenham. L'attaccante classe 1997 non giocherà titolare ma non è neanche tra i giocatori che si siederanno in panchina.L'ex giocatore della Juventus aveva giocato 45 minuti in settimana contro il Southampton in Coppa di lega: si trattava del suo ritorno in campo da settembre. Arne Slot, tecnico del Liverpool, non lo ha selezionato per la partita con gli Spurs. Ma perché? Non ci sono nuovi infortuni per Chiesa, che però deve essere gestito fisicamente visto gli ultimi mesi e per questo, è stato deciso di non portarlo neanche in panchina.