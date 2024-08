Perché Chiesa non è stato convocato per Juventus-Brest?

La decisione della Juventus è forte e chiara; Federico Chiesa non è stato convocato per la sfida di questa sera contro il Brest. In totale sono 10 gli assenti per la seconda amichevole stagionale ma quella di Chiesa è senza dubbio la più importante e rumorosa. Ma perché non è stato convocato?Chiesa è tornato ad allenarsi con la squadra lunedì mentre i giorni precedenti aveva svolto lavoro alla Continassa insieme a chi non era partito per il ritiro in Germania. Per Chiesa non risultano problemi fisici legati alla mancata convocazione e in più, sono stati chiamati gli ultimi arrivati dopo le vacanze, ovvero Yildiz, Bremer, Douglas Luiz e Danilo. Non è quindi neanche legato alla preparazione dei giocatori che si sono allenati meno con il gruppo.La scelta di non convocare Chiesa per Juventus-Brest si può spiegare solo con la situazione del giocatore, sempre più lontano da Torino. Chiesa ha il contratto in scadenza nel 2025 e nei mesi passati non era stato trovato l'accordo per il rinnovo. Per questo, oltre al fatto che non viene ritenuto da Thiago Motta centrale nel progetto, il classe 1997 è stato messo sul mercato. Con la decisione di escluderlo la Juve ha mandato un messaggio forte al giocatore, ovvero quello di voler risolvere la situazione nel più breve tempo possibile, "forzando" in qualche modo la sua partenza.