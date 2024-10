Gol annullato alnella sfida contro il! L'azione si sviluppa grazie a un lancio di Gilmour che trova Di Lorenzo sulla fascia destra. Il capitano del Napoli effettua una sponda precisa al centro, dove Ngonge calcia con potenza, ma il portiere Falcone risponde con una parata decisiva. La palla, però, finisce sui piedi di Olivera, che tenta il tiro verso la porta. Di Lorenzo, in agguato sottoporta, devia il pallone in rete e l'arbitro assegna inizialmente il gol. Tuttavia, il VAR interviene per un controllo accurato e annulla la rete a causa di una posizione di fuorigioco.