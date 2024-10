Perché Danilo non vuole il rinnovo automatico con la Juventus

Il difensore brasiliano ha il contratto in scadenza a giugno 2025 ma con il rinnovo automatico di una stagione in caso di 50% di presenze. Clausola che però Danilo vuole togliere.La domanda è perché, considerando che teoricamente, il rinnovo automatico è un elemento che va a "favore" dei giocatori. Danilo vuole togliere qualsiasi tipo di peso al club, che ora come ora non vedrebbe positivamente un rinnovo alle stesse cifre. E soprattutto, in questo modo, il giocatore vuole giocarsi le proprie chance con Thiago Motta senza che ci siano altre situazioni a condizionare i prossimi mesi. Conterà solo il campo insomma, questa l'idea di Danilo.