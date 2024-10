Come funziona la clausola di Danilo



Danilo può restare alla Juventus?

Dalle parole, ai fatti. E poi le conferme. Sì,ha preso una scelta forte, e l'ha fatto per se stesso come per la. Al centro del discorso c'è la volontà del difensore di eliminare la clausola con la quale si garantirebbe un altro anno di contratto - andando in scadenza quindi nel 2026 -, pronta a scattare nel caso in cui dovesse giocare oltre il 50% (più una) delle partite in questa stagione bianconera.Di fatto, il brasiliano potrebbe garantirsi ancora un anno di contratto, estendendo l'attuale accordo datato 2025. Accordo da 3.5 milioni di euro a stagione, che sarebbero garantiti totalmente nel caso in cui dovesse appunto scattare questo cavillo. Naturalmente, per tanti, la scelta di Thiago sul difensore è dettata esattamente anche dall'esigenza del club di eliminare i contratti pesanti, ma la sensazione generale è che lo stesso Danilo sia decisamente distante da come intende difendere Motta.Per eliminare ogni equivoco, il capitano ha deciso dunque di eliminare la clausola e di garantirsi questi ultimi mesi alla Juve come un test vero e proprio. Scommettendo sulle sue capacità e sulla possibilità di far ricredere Thiago Motta. Il futuro, ecco, può restare comodo ad aspettare.Ad oggi, le parti sembrano piuttosto lontane. E con la trattativa in corso, che procede senza intoppi, di fattosi allontanerebbe ancora di più dalla, diventando a prescindere un free agent nella prossima estate. Il difensore però non chiude alcuna porta, né lo fa la Juve: la promessa è di sedersi al tavolo delle trattative a fine stagione, parlandosi e comprendendosi. Si può ripartire anche da questo gesto, chissà.



