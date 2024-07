L'impatto mediatico

L'aspetto tecnico

Il grande giorno è arrivato.è sbarcata ufficialmente sul pianetae da pochi minuti ha fatto la sua apparizione al Jmedical per sostenere le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto che la legherà alla Juventus Women per le prossime stagioni. Un innesto di spessore che va inevitabilmente a rinforzare la formazione che da quest'anno verrà guidata da Massimiliano Canzi. Di seguito andiamo a scoprireAlisha Lehmann andrà senza dubbio ad accrescere la qualità del pacchetto offensivo della Juventus Women, specialmente dopo la partenza di Julia Grosso, ma è altrettanto evidente come il suo ingaggio porti in dote anche un fortissimo impatto dal punto di vista mediatico. Lehmann, infatti, è una delle calciatrici più famose e seguite al mondo. Sui social, infatti, vanta quasi 17 milioni di followers su Instagram, mentre su TikTok i suoi seguaci arrivano fino a 11 milioni. In altre parole stiamo parlando della calciatrice più seguita al mondo. Basti pensare che tra gli atleti elvetici, Alisha ha più seguito di un certo Roger Federer. Di conseguenza il suo approdo alla Juventus non fa altro che accendere ulteriormente i riflettori sul mondo della Juventus Women e del calcio femminile in generale.Non va però ovviamente trascuarato ciò che Alisha Lehmann può portare alla Juventus Women dal punto di vista tecnico. Stiamo parlando di un attaccante nel pieno della carriera, essendo nata nel 1999, che porta con sé un bagaglio d'esperienza sicuramente importante. Lehmann, infatti, ha giocato per ben sei stagioni nella massima serie inglese vestendo le maglie di West Ham, Everton e, appunto, Aston Villa. Dal 2017, inoltre, è entrata a far parte a pieno regime nel giro della Nazionale svizzera, con la quale ha già disputato 53 partite segnando 9 goal. L'attaccante nativa di Tägertschi. Il suo arrivo alla Juve rappresenta indubbiamente un innesto prolifico in zona goal, come dimostrano i numeri della sua carriera, la quale conta 74 reti in 214 partite. Di fatto un goal ogni tre gare disputate. Numeri che torneranno sicuramente utili anche alla sua nuova squadra.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui