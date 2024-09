Come cambia il ruolo di Yildiz con i nuovi acquisti

Tra chi è stato convocato in nazionale ma giocherà comunque quest'oggi con l'Empoli,Il classe 2005 a meno di sorprese sarà regolarmente in campo con l'obiettivo di segnare il primo goal in stagione dopo aver già regalato due assist ai compagni.Da un punto di vista strettamente calcistico ma non solo.Partiamo dalle questioni di campo. Yildiz partirà titolare come nelle altre tre gare stagionali ma non nella stessa posizione.E il turco? Nell'idea iniziale, Kenan "traslocherà" a sinistra. Nessun problema visto che è una zona di campo che ricopre stabilmente con la nazionale e in cui anche in queste prime partite, nonostante la posizione centrale, spesso è andato a cercare. E non è un caso ad esempio che l'assist contro il Como è arrivato proprio con una sua giocata sull'esterno. Questioni di convivenza con Koopmeiners anche se poi, come le squadre di Motta insegnano, non ci sono ruoli fissi ma spazi da occupare di volta in volta.Dal campo all'aspetto mentale. Se in queste prime tre giornate,uno dei pochi a poter accendere da solo la Juve,. Ovviamente Koopmeiners, ma anche lo stesso Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Insomma, non sarà più tutto sulle sue spalle e su quelle di Vlahovic. Non che il turco non abbia dimostrato già di saper reggere pressioni e aspettative, anzi. Ma avere un po' più di supporto può essere comunque un aiuto importante.



