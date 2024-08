A Tuttosport, Mauriziosvela le richieste dei tifosi, soprattutto nel primo ed estremamente burrascoso periodo. Ecco quanto emerso dalla chiacchierata con Guido Vaciago.- "All'inizio, per 6 mesi era sempre la stessa frase: “Mi raccomando: difendeteci e salvateci! Non fateci tornare in Serie B!” Erano preoccupatissimi di quel rischio. Poi, risolte le questioni giudiziarie, mi chiedono di tornare a vincere in fretta e di vedere un po’ di spettacolo in campo. Ecco, in particolare quelli che vengono allo stadio chiedono soprattutto un spettacolo migliore".