Daniele, ancora ai margini della Juventus, ha deciso di declinare tutte le offerte ricevute, comprese quelle molto allettanti provenienti dall'Arabia Saudita. Al momento, l'ex giocatore del Empoli ha scelto di non prendere in considerazione nessuna proposta che non corrisponda alle sue aspettative o ai suoi progetti personali.Nella serata di ieri, Rugani ha avuto contatti con il Bologna, un’opzione che potrebbe ancora rappresentare una possibilità. Tuttavia, per il momento, l'interesse del club emiliano non ha prodotto risultati concreti e rimane solo uno spiraglio nella trattativa. Rugani sembra determinato a non accettare soluzioni che non gli garantiscano una continuità o un progetto che risponda alle sue esigenze calcistiche e personali. Lo riporta Alfredo Pedullà.