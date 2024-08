Nella giornata che ha visto il passaggio del numero 10 della Juventus sulle spalle di Kenan Yildiz , il futuro di un giocatore che ha indossato quella stessa maglia bianconera nel recente passato risulta più in bilico che mai. Stiamo parlando di, che sembra prossimo a lasciare lama deve ancora sciogliere le riserve in merito alla possibilità di un trasferimento in Arabia, nello specifico all'. A pesare sulla decisione dell'argentino sembra esserci anche la volontà della neo moglie, che pare non sia convinta di questa ipotesi poiché potrebbe creare problemi al suo lavoro e preferirebbe rimanere a Roma. Un fattore da non sottovalutare, mentre il club giallorosso spinge per liberarsi dell'alto ingaggio di Dybala e fare cassa.