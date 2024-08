Paulo Dybala via dalla Roma? Le ultime

Paulosembra essere fuori dal progetto della. Il giocatore dopo aver lasciato la Juventus si è trasferito nella capitale ma ora dopo soltanto due stagioni la sua avventura sembra possa essere già giunta ai titoli di coda. Nelle scorse settimane si era parlato di alcune sirene di mercato dall'Arabia per la Joya, inizialmente respinte ma ora qualcosa sta cambiando.Il giocatore, con il suo entourage, infatti starebbe trattando con l'Al Qadsiah, la cifra per la cessione di Paulo, arrivato a Roma a zero è fissata intorno ai 12 milioni di euro. Dybala sta trattando con il club arabo in accordo con la Roma che non lo considera centrale nel progetto. L’argentino avrebbe con la Roma la possibilità di un rinnovo automatico al raggiungimento della 14ª presenza, ora però il futuro di Paulo potrebbe cambiare e la Serie A definitivamente potrebbe lasciare.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui