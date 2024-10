Juventus, quale futuro per Paul Pogba?

Paulscalpita verso il ritorno in campo, la squalifica del centrocampista è stata infatti ridotta a diciotto mesi ed ora a partire dal mese di marzo potrà tornare in campo nelle partite ufficiali, questa è ormai storia nota. Il giocatore è ancora sotto contratto con la, un legame che dovrebbe durare fino al 2026 ma che potrebbe anticipatamente concludersi. Paul è fermo da oltre due anni, da quando è stato accusato di doping ed ha iniziato a percepire il minimo salariale. Ora Paul scalpita e mette nel mirino il rientro in campo anche tramite un post sul propri profili social.I piani della Vecchia Signora non cambiano e Pogba non ci rientra più, buona pace dei nostalgici. Si lavora con l'entourage del centrocampista francese per sciogliere il proprio legame, interrompere anticipatamente il proprio rapporto. Nel frattempo il Marsiglia continua a farsi avanti e a manifestare interesse, Paul intanto riflette ma scalpita volenteroso di tornare in campo anche se non con la maglia della Juventus, come dimostra il suo post





