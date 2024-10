Stando a La Gazzetta dello Sport,è ormai sempre più lontano dalla, come dimostra anche la sua ultima mossa concreta in quel di Torino: il francese, infatti, ha liberato la sua casa in collina, la stessa dove aveva vissuto anche Cristiano Ronaldo, e sembra quindi pronto a trasferirsi altrove. Al momento tutto fa pensare che per lui si possano aprire le porte della, anche se vanno ancora tenute in considerazione tutte le ipotesi. Tranne quella di una sua permanenza nel club bianconero, con cui comunque è ancora sotto contratto.