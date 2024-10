Pogba Juve, i numeri



Stagione 24/25

Presenze: 0

Stagione 23/24

Presenze: 2

Minuti: 52'

Stagione 22/23

Presenze: 10

Minuti: 161'

Assist: 1

Stagione 21/22 (Manchester United)

Presenze: 27

Minuti: 1783'

Goal: 1

Assist: 9

Paulpuò ancora essere competitivo? Questa è la domanda che molti si pongono dopo la riduzione della sua squalifica per doping, che gli permette di tornare in campo prima del previsto. Le dichiarazioni recenti del francese, che ha espresso il desiderio di tornare a indossare la maglia della Juventus, hanno riacceso le speranze dei tifosi. La carriera di Pogba è stata caratterizzata da alti e bassi, ma la sua classe e abilità rimangono indiscutibili. Discutibile, invece, potrebbe essere la sua forma fisica e i numeri delle ultime stagioni non sono certo esaltanti.