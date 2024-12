Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro il Saint-Étienne, sulla quale ha messo la firma con il suo primo goal stagionale in Ligue 1,ha detto la sua anche sull'ipotesi che, fresco di addio alla, lo raggiunga nella squadra francese: "Mi piacerebbe giocare con lui", le parole del centrocampista. "Abbiamo avuto la possibilità di conoscerci rapidamente alla Juventus, ma non abbiamo avuto molte opportunità di giocare insieme perché ha avuto diversi problemi fisici. Lo invitiamo a venire a giocare all'OM. Quello che stiamo mettendo in piedi è davvero molto importante. C'è una vera prospettiva, è tutto molto professionale, dai giocatori all'allenatore, passando per la dirigenza. C'è davvero ambizione. Se vuole venire, lo accogliamo con grande piacere".