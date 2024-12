Nelle ultime settimane è stato accostato all'ex centrocampista della Juventus Paul. Il tecnico del club francese Robertoha risposto in conferenza stampa. Le sue parole:"Ultimamente mi parlano più di Paul che dei risultati. È un giocatore e una persona straordinaria. Quando era alla Juve era una superstar, arrivò 3° al Pallone d’Oro, i miei amici mi chiedevano tante cose e lui mi aiutava sempre. Non ci sono discussioni avanzate. Questa settimana avremo una riunione interna per gli obiettivi del mercato . Su Paul dobbiamo analizzarlo. Come club, ci piace sempre cogliere le opportunità, vedere grandi giocatori giocare per noi, ad esempio con Adrien (Rabiot) o Hojbjerg. Non ci sono discussioni con Pogba, né incontri. Non sto chiudendo la porta, ma crea molte speculazioni. Si tratta soprattutto di sogni più che di realtà sul mercato".