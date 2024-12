Paulora è alla ricerca di una squadra, il centrocampista dopo aver risolto il suo contratto con lasta finendo di scontare la sua squalifica per doping e presto potrà tornare in campo. Nella giornata di oggi si erano susseguite delle voci secondo cui il centrocampista francese fosse al campo di allenamento del Manchester City. Notizia smentita da Fabrizio Romano tramite un post sul suo profili X secondo cui l'ex 10 della Juventus non sarebbe stato al campo di allenamento dei citizens. Difficile quindi vederlo dall'altro lato di Manchester dopo la parentesi allo United.