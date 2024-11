Stando a quanto riportato dai tedeschi di Sky Sport,sta valutando di cambiare aria a gennaio se ilnon accontenterà il suo desiderio di giocare di più. Secondo l'esperto italiano Gianluca Di Marzio, però, il club teutonico non intende metterlo sul mercato, inoltre la- che era stata segnalata sulle sue tracce nei giorni scorsi - è sempre dell'idea di aspettaree valutare le sue condizioni, prima di andare eventualmente alla ricerca di un altro attaccante da affiancare a Dusan Vlahovic. Cosa che, in effetti, ha ribadito anche ieri sera Cristiano Giuntoli, che certamente invece si muoverà per rinforzare la difesa.