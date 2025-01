Pato e il conto pagato da... Del Piero: il siparietto e il racconto dell'ex Milan

Getty Images

Pato e il racconto su Alex Del Piero

Immaginate di riuscire a incontrare il vostro idolo e addirittura di farvi pagare il conto da lui. Se vi state chiedendo che cosa c'entri con il calcio, e soprattutto con la Juventus, ecco la risposta., ex attaccante brasiliano del Milan, ha raccontato ai microfoni di Passa dal BSMT un episodio senza dubbio curioso e singolare, riferito a quando ha incontrato il suo idolo. Non solo, il 'Papero' ha raccontato di quando ha conosciuto la leggenda bianconera, che una volta gli ha...pagato il conto.'Alex è un idolo e un’ispirazione, una volta mi ha pagato il conto per una cena: ero piccolissimo ed ero insieme al mio amico Andrey. Mi ricordo che mi ha pagato il conto e mi ha anche regalato delle cose: io e Ale siamo stati amici e siamo in contatto ancora oggi. Un giorno ho chiesto ad Andrey di andare a Torino insieme perché volevo conoscerlo fuori dal campo, volevo fare la foto con lui. Siamo andati sotto casa sua, Andrey ha chiamato i dirigenti della Juve e Alex è sceso, anche se era il compleanno di suo figlio. Questi gesti, anche se sono come un “backstage” e la gente non li vede, dimostrano chi sono le persone vere, umili, e bellissime'.