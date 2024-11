Le partite che ha saltato finora Douglas Luiz

Juventus-Napoli (in panchina)

(in panchina) Juventus-Stoccarda (infortunio)

(infortunio) Inter-Juventus (infortunio)

(infortunio) Juventus-Parma (infortunio)

(infortunio) Udinese-Juventus (infortunio)

(infortunio) Lille-Juventus (infortunio)

Verso il derby della Mole Thiago Motta ha parlato anche della situazione infortuni in casa Juventus. Contro il Torino, infatti, non ci saranno. Oltre a loro, ancheè in forte dubbio per la partita di domani, come raccontato dall'allenatore bianconero. Non ce la fa dunque Douglas Luiz, che non ha ancora recuperato dal fastidio muscolare che lo aveva fermato nel riscaldamento prima diIl centrocampista ex Aston Villa non ci sarà neanche nel derby, e con ogni probabilità tornerà a disposizione di Motta