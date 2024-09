Chi trasmetterà le partite della Juventus in Champions: tre gare su Prime Video

Lasarà impegnata controL'esordio dei bianconeri sarà in casa contro il Psv. Ma chi trasmetterà le gare della Juventus?Delle prime 6 giornate, la Juventus sarà visibile per tre gare su Prime Video; il 2 ottobre con il Lipsia, il 27 novembre con l’Aston Villa e l’11 dicembre nel big match dello Stadium con il Manchester City di Guardiola. Le altre tre contro Stoccarda, Psv e Lille invece saranno trasmesse da Sky. Per quanto riguarda le ultime due giornate di Champions, la settima e l'ottava giornata, ancora Prime Video non ha deciso quali gare delle italiane trasmetterà.