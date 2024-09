Domani sera a Torino, presso la CBS Scuola Calcio in Corso Sicilia 58, si terrà una partita di beneficenza intitolata "Diamo un calcio alla fibrosi cistica". L'incontro vedrà sfidarsi il Golden Team, composto da ex calciatori di Juventus e Torino, e la Nazionale Calcio Spettacolo, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica. Tra i partecipanti ci saranno alcune glorie della Juventus, come Claudio Marchisio, Mauro Camoranesi, campione del mondo nel 2006, e il brasiliano Hernanes. L'evento è stato riportato da La Gazzetta dello Sport, sottolineando l’importanza di questa iniziativa a scopo benefico.