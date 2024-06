Botond, giocatore del Parma, ha parlato dopo la straordinaria cavalcata fino alla Serie A. In attesa di prendere parte ad Euro2024 con la maglia della sua Ungheria, ecco quanto raccontato a Nemzeti Sport: "Fin dal primo momento ho avuto un'impressione molto positiva delle città italiane, degli italiani, perché ci hanno accolto molto bene, non ci guardavano affatto dall'alto in basso, o non ci guardavano come stranieri, ma tutti sono stati disponibili. Mi è subito piaciuta molto anche la cucina italiana, quando ero ancora in Ungheria mi piaceva già andare nei ristoranti italiani, ma ora non posso esagerare"."Quando ero piccolo e ho iniziato a giocare a calcio, dicevo a tutti che un giorno avrei giocato a calcio per la Juventus. Ero già in rosa quando abbiamo affrontato la Juventus, è stata già un'esperienza molto surreale, quindi sono fiducioso che potrò giocare contro di loro l'anno prossimo".