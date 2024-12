Parisi può andare alla Juventus?

Non solo un difensore centrale. Per rinforzare la retroguardia nel mercato di gennaio lasi sta guardando intorno anche alla ricerca di possibili terzini sinistri, in modo tale da garantire a Thiago Motta un vice di Andrea Cambiaso. Si andrà a caccia di occasioni, su questo fronte come su tutti gli altri, e una di queste potrebbe portare Cristiano Giuntoli direttamente alla porta della: è lì infatti che gioca - o meglio, non gioca, in questo momento -, laterale classe 2000 finito più volte nel mirino dell'attuale dt bianconero, già ai tempi del Napoli.Come scrive Tuttosport, dopo gli affari estivi i rapporti tra i due club sono ottimi, pertanto potrebbero esserci margini per una trattativa (la situazione ideale per la Juve sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto). Anche perché Parisi sembra davvero ai ferri corti con la Viola, almeno stando alla dura presa di posizione del suo agente: "A Palladino risponderò a fine mercato, oggi non mi va troppo di parlarne. Ma a gennaio andranno via sia Biraghi che Parisi, entrambi. Se ci sono offerte? Sicuramente abbiamo qualcosa. Dico solo, e di sicuro, che se andranno", le sue parole ai microfoni di Firenzeviola.it. "Poi a Palladino risponderò a tempo debito, così vediamo quante palle ha. Se in prestito o a titolo definitivo? Non so ancora se a titolo definitivo, ma il loro capitolo a Firenze è finito".Dichiarazioni, queste, che non saranno sfuggite alla Juventus, sempre con orecchie e occhi ben aperti per non lasciarsi sfuggire tutte le possibili opportunità per colpi "low cost", e possibilmente pure di prospettiva...





