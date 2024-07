Nella giornata di ieri, durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, uno dei grandi protagonisti è stato Zinedine. La leggenda del calcio francese ha brillato durante l'evento, attirando l'attenzione di fan e spettatori di tutto il mondo. Oggi, la Juventus ha voluto omaggiare il suo ex campione sui social, postando una sua foto in maglia bianconera con il messaggio: "Classe olimpica". Questo tributo sottolinea l'ammirazione e l'affetto del club per Zidane, ricordando i suoi anni gloriosi passati a Torino. L'omaggio ha riscosso grande successo tra i tifosi, che hanno accolto con entusiasmo questo riconoscimento speciale.