Leandroè rinato a Roma, e lo sta dimostrando con le ultime prestazioni. Ecco le sue parole dopo l'ultimo successo giallorosso: "Sono contento, prima di tutto per la vittoria che ci serviva tanto. Bello fare la dedica a Lauti, sono molto contento. Dybala? Per me è bellissimo condividere campo e spogliatoio con lui. Una grande gioia, approfitto per ringraziarlo per avermi lasciato il rigore. Ranieri? Sono felice, da quando è arrivato lui è cambiato tutto per me. Ho passato due mesi difficili, avevo bisogno di fiducia e devo ringraziarlo. "a portato subito fiducia ed entusiasmo, che forse ci mancava. Possiamo fare partite così e speriamo di continuare".