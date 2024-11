¡LA ATAJADA DEL DIBU!



Emiliano Martínez está manteniendo con vida al Aston Villa. pic.twitter.com/wrvyrXN0K0 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) November 27, 2024

Clamorosa occasione per laal Villa Park contro l'. Allo scoccare del 64', infatti, i bianconeri sono andati vicinissimi al vantaggio quando il colpo di testa da due passi diè stato respinto praticamente sulla linea da uno strepitoso intervento di, capace di salvare un goal praticamente fatto con un riflesso felino che ha disinnescato il colpo di testa a botta sicura del portoghese. I calciatori della Juventus, per qualche istante, hanno addirittura accennato un esultanza, convinti che il pallone fosse entrato, ma l'orologio dell'arbitro Gil Manzano. Il seguente replay ha certificato come il pallone fosse quasi entrato del tutto prima di essere respinto dal portiere argentino, ma come da regolamento per essere goal la sfera deve varcare interamente la linea. Morale della favola, nulla da fare per la Juventus.