Paraguay-Brasile, la gara di Danilo

Minuti giocati: 90'

Salvataggi: 3

Intercetti: 2

Contrasti: 2

Tocchi: 71

Precisione dei passaggi: 85.2%

Contrasti a terra (vinti): 3 (2)

Possesso perso: 9

Falli: 1

è il capitano del Brasile, una buona prestazione non basta a salvare i verdeoro dalla sconfitta per mano del Paraguay. Il capitano della Juventus e del Brasile resta in campo per 90 minuti ma a decidere la gara è una rete di Diego Gomez dopo 20 minuti di gara. Il Brasile poi non riesce a reagire e a recuperare la sfida. Com'è andata la gara di Danilo? Analizziamo i dati di SofaScore:





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui