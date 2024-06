Paolosarà ufficializzato nella prossima settimana come nuovo allenatore della Juventus Next Gen, segnando un importante ritorno in bianconero per l'ex difensore uruguaiano. Montero, che ha indossato la maglia della Juventus dal 1996 al 2005, è noto per la sua grinta e determinazione, qualità che ha trasmesso anche nella sua carriera da allenatore.Dopo aver maturato esperienze sulla panchina di varie squadre, tra cui Peñarol e San Lorenzo, Montero è pronto a mettere la sua esperienza e passione al servizio delle giovani promesse della Juventus dopo aver seguito la formazione. La scelta della società torinese di affidare la guida della squadra giovanile a un ex giocatore di tale caratura riflette la volontà di mantenere un forte legame con la tradizione e i valori del club.Montero avrà il compito di sviluppare il talento dei giovani calciatori, preparandoli per il salto in prima squadra e insegnando loro non solo le competenze tecniche, ma anche l'importanza della disciplina e della mentalità vincente. La Juventus Next Gen rappresenta un progetto cruciale per il futuro del club, e l'arrivo di Montero è visto come un passo strategico per garantire una crescita solida e continua.