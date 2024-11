Con il Taranto atteso questa sera dal posticipo contro l'Audace Cerignola, larischia seriamente di vivere un'altra settimana da fanalino di coda del girone C di Serie C, dopo la sconfitta di misura di ieri contro il Foggia. E per la dirigenza bianconera potrebbero avvicinarsi i giorni delle scelte più difficili, per quanto finora tutti si siano compattati intorno alla figura di. Ciò non vuol dire, comunque, che il tecnico uruguaiano non sia in discussione o che il club non abbia iniziato a guardarsi intorno: secondo Tuttosport, nel caso in cui l'ex allenatore della Primavera dovesse salutare si potrebbe assistere al "bis" di, che dopo essersi liberato dal Foggia non disdegnerebbe di tornare sui propri passi.