Ancheha parlato ai nostri microfoni dall'Allianz Stadium, dove a breve si svolgerà la finale della Kings League.- "Un bel campionato, c'è parecchia indecisione e ce ne sarà ancora di più quando inizierà la Champions che porta via passione, giocatori, infortuni… Bisogna prendere delle decisioni e le rose più ampie avranno dei vantaggi".- "Se mi sarei aspettato la Juventus così lontana dall'Inter? Non me la sarei aspettata così lenta. C'è qualcosa di strano, la rosa è formidabile come quella del Milan che infatti sta venendo fuori, ha una grossa rosa e l'allenatore mi sembra uno cazzuto quindi dovrebbe far bene, poi le partite si sa… La Juve è strana, va in vantaggio costantemente e poi viene colta da un singolare torpore. Ha fatto pareggi abbastanza incomprensibili".- "Non lo so, anche quando attaccammo Cartagine tanto tempo fa forse non si doveva fare… Ma c'è un passato, c'è un presente e c'è un futuro".