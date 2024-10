Panchina Milan, la situazione di Fonseca



Allegri come sostituto di Fonseca: lo scenario

Scelte forti diverso il match contro l'Udinese, in programma a San Siro oggi alle 18.oltre allo squalificato Hernández. La sconfitta contro la Fiorentina nell'ultima giornata di Serie A ha evidentemente lasciato il segno e portato a delle decisioni inaspettate. Ma l'allenatore del Milan è a rischio in caso di un altro passo falso?oltre a quello di Maurizio Sarri, un altro che si è seduto sulla panchina bianconera.Chi si aspettava una presa di posizione della dirigenza rossonera a favore di telecamere e tifosi in questa sosta per le Nazionali é rimasto deluso, scrive calciomercato.com, che aggiunge come Fonseca sappia comunque che deve vivere alla giornata perché un altro passo falso contro l’Udinese potrebbe far precipitare la situazione. Ecco quali profili potrebbero eventualmente sostituire il tecnico.Terzic, ex tecnico del Borussia Dortmund, continua a lanciare messaggi ma in caso di ribaltone, si legge, il Milan dovrebbe puntare su un tecnico italiano o che abbia comunque già allenato in serie A.. Sullo sfondo persiste anche la candidatura di Tudor. E ora Fonseca si gioca davvero tutto.