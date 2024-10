Dopo Douglas Luiz, anchesi schiera al fianco di, indicato fino a ieri come grande favorito per ilche invece è stato poi consegnato allo spagnolo. Il difensore della, connazionale e compagno di squadra nel Brasile del giocatore del Real Madrid, ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto del classe 2000 nella sua tipica esultanza con il pugno alzato al cielo, accompagnata dall'emoji di una medaglia d'oro.Anche Douglas Luiz, come dicevamo, aveva espresso sostegno a Vinicius tramite i social con questo messaggio: "Sappiamo tutti chi meritava davvero di vincere il Pallone d'Oro. Siamo tutti con te fratello, faremo di tutto perché tu possa conquistare questo Pallone d'Oro un giorno, ti amo. Niente contro il giocatore Rodri, al contrario i miei complimenti!".