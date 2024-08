Il tecnico della Fiorentina Raffaelein conferenza stampa ha parlato dell'addio alla viola di Nico Gonzalez. Queste le sue parole:- "Sono in questo mondo da vent’anni, non abbiamo subito la cessione di Nico, la squadra ha lavorato bene, oggi ho visto nella fase di non possesso la squadra che vorrei vedere, in fase offensiva cresceremo, è compito mio lavorare. Colpani? Ha faticato tanto fisicamente, conosco bene Andrea, da quando è arrivato ha lavorato il triplo, stiamo lavorando tanto. Questo è un gruppo incredibile che sta lavorando benissimo".