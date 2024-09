Michele Padovano, ex attaccante della Juventus che ha vinto la Champions League con la maglia bianconera nel 1996, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Tuttosport proprio in occasione del debutto dei bianconeri in Champions contro il PSV. Di seguito le sue parole:"Mi piace la serenità con cui Motta affronta le partite vinte e anche le altre. Lui vede la squadra che si allena bene e bisogna dargli un po’ di tempo. L’aspetto positivo è che non abbiamo preso gol, fattore non trascurabile. Certo è che ci si aspetta di più da giocatori importanti come Douglas Luiz, Koopmeiners e Yildiz. Col Psv sarà un test molto indicativo, una squadra che gioca molto offensivo, con il 4-3-3 e le ali a piede invertito che puntano verso la porta. Attacca con almeno 4-5 calciatori. Bello che arrivi dopo due pareggi di fila in modo che ci si possa riscattare subito"."La musichetta ti fa capire che è un altro mondo. Mi auguro che la Juve torni a riprendere un discorso interrotto e lo faccia nel migliore dei modi, non solo partecipando ma facendolo al meglio, vincendo il maggior numero di partite possibili, arrivando almeno tra le prime otto".Pressano molto alto, la Juve dovrà evitare questo pressing, mantenendo il possesso palla e cercando di inserire i centrocampisti che hanno qualità. Guai se la squadra di Thiago perdesse palla nella propria metà campo perché gli olandesi hanno qualità"."A me piace molto e credo abbia ampi margini di miglioramento. Ma attenzione, deve essere messo nella condizione di giocare. A Empoli ha avuto una sola palla gol da giocare, bellissima grazie a Nico, ecco deve averne due o tre a gara. A quel punto sono certo che almeno una rete la fa. E poi è forte fisicamente, di testa, si sbatte per la squadra, trasmette una bella energia ai compagni anche a livello di predisposizione al sacrificio. Deve però essere messo nelle condizioni di guardare la porta e non essere spalle alla porta. Magari servirebbe anche qualche cross in più per lui"."Mi ha stupito la cessione di Kean, sarebbe potuto essere perfetto come vice Vlahovic. Non so quali siano state le riflessioni di Giuntoli ma se hanno deciso così ci sarà una ragione"."Mi piace davvero molto, anche se in questo momento sa di essere in un cantiere. Per cui è normale scegliere ora chi è più in forma e mettere in campo non chi ha il nome più conosciuto. Non ha paura di mettere in campo un giocatore di 20 anni e questo è meraviglioso. Non vedo l’ora di applaudire la Juve che torni a fare la Juve".





