Le parole di Fabrizioa CaughtOffside:- "Mi è stato chiesto se Osimhen potrebbe essere venduto a soli 40 milioni durante il mercato di gennaio, si dice che il Chelsea stia lavorando a questo accordo dietro le quinte. Tuttavia, posso dire onestamente che non sta succedendo nulla da questo punto di vista. Ho detto molte volte di recente che l’interesse del Chelsea rimane e che il giocatore piace ancora, ma non ci sono trattative in corso e sarebbe irrispettoso per il Galatasaray, dato che hanno pagato cifre importanti per prendere Osimhen in prestito".