Victorcontinua a brillare al: dopo la doppietta contro il Tottenham in Europa League, ha messo a segno altri due gol nella vittoria in campionato per 3-2 contro il Samsunspor. Con sei reti in campionato e otto complessive in stagione, il nigeriano sta contribuendo in modo decisivo al primato in classifica del Galatasaray, che ora ha un vantaggio di cinque punti sul Fenerbahce di José Mourinho.Osimhen sta vivendo un periodo di grande forma e si trova a proprio agio nella sua nuova esperienza a Istanbul. La sintonia con i compagni è evidente, e un gesto significativo lo conferma: dopo il primo gol, ha dedicato l’esultanza a Mauro Icardi, che ha dovuto chiudere anticipatamente la stagione per un grave infortunio. Osimhen ha replicato l’esultanza tipica dell’argentino e ha indossato simbolicamente la maglia numero 9 per mostrargli il proprio sostegno.Il nigeriano ha più volte espresso la volontà di restare fino al termine della stagione, e con prestazioni di questo livello, sta consolidando il suo ruolo di leader nel Galatasaray, che punta con decisione al titolo.