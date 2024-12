La situazione di Osimhen

Osimhen può andare alla Juventus?

Quanto guadagna Osimhen

vuole la. Detto così sembra molto semplice, ma in realtà un'eventuale trattativa si preannuncia fin da ora particolarmente complessa. Ma cerchiamo di capire meglio la situazione.L'attaccante nigeriano, separatosi in maniera burrascosa dal Napoli, con cui comunque è ancora sotto contratto, è attualmente protagonista al, con cui ha già segnato 9 goal in 12 presenze. Niente, dunque, fa pensare a una sua partenza a gennaio, quando comunque servirebbe un'offerta monstre, ma piuttosto sembra probabile fin da ora che cambierà aria a fine stagione.Come scrive Il Mattino, Osimhen ha parecchie pretendenti, dalal, ma sulle sue tracce c'è anche la Juventus, che nei prossimi mesi potrebbe dover andare a caccia di un nuovo numero 9 qualorafinisse davvero per salutare, non rinnovando il contratto . Cristiano Giuntoli, che su di lui aveva scommesso già tempo fa, sta seguendo l'evolversi della situazione, consapevole che il classe 1998 farebbe i salti di gioia all'idea di trasferirsi in bianconero.A complicare le cose c'è il nodo ingaggio, in quanto Osimhen, grazie alla vittoria dello scudetto con il Napoli, si è garantito uno stipendio daall'anno, che di certo non rientra nei parametri della Vecchia Signora. Da capire poi, in ogni caso, la valutazione del suo cartellino, considerando che per prenderlo a gennaio - per cui comunque la Juve ha già esaurito gli slot per gli extracomunitari - "basterebbero" i 75 milioni di euro della clausola rescissoria, valida però solo per i club stranieri.





